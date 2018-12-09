أميركا: لا مكان في يمن المستقبل لأي تهديد إيراني للسعودية والإمارات

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد إن الولايات المتحدة ترى أن اليمن بعد الحرب الأهلية يجب ألا ينطوي على أي تهديد مدعوم من إيران للسعودية والإمارات العربية المتحدة.



وأضاف تيموثي ليندركينج نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج خلال مؤتمر في أبوظبي أن الولايات المتحدة تشجع الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على التواصل الكامل في محادثات السلام الجارية حاليا في السويد.



وكانت رنا غانم، عضو في وفد الحكومة اليمنية في محادثات السويد، قد صرّحت أن ميليشيات الحوثي ما زالت غير جادة في التوصل إلى أرضية مشتركة لإنهاء النزاع في اليمن.



ودخلت محادثات اليمن السياسية في السويد في التفاصيل الدقيقة، لتظهر حجم الهوة مع تمسك وفد ميليشيات الحوثي بشروطه السابقة. الخلافات تركزت حول مدينة الحديدة الساحلية ومطار صنعاء والحل السياسي والفترة الانتقالية والأسرى.