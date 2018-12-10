اليمن.. عضو الوفد المفاوض يكشف موعد تبادل الأسرى

كشف هادي الهيج عضو الوفد المفاوض ومسؤول ملف الأسرى إن عملية تسليم الأسرى بدأت في الثالث من ديسمبر الماضي وستستمر على مدى 48 يوم ، ويشرف على العملية 3 لجان، إشرافية ولجنة تأمين وأخرى لوجيستية.

وأضاف عضو الوفد المفاوض ومسؤول ملف الأسرى هادي الهيج إن البند المتفق عليه في ملف الاسرى مع الحوثيين هو الكل مقابل الكل، معتبرا أن هذا الاتفاق لا رجعة فيه.

إلى ذلك، كشفت مصادر "الحدث" أن المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفثس قدم مبادرة للفريقين المتحاورين في مشاورات السلام بالسويد تقضي بانسحاب الميليشيات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وقد أكد أعضاء الوفد الحكومي أن الوفد سيرد على المبادرة اليوم هذا بالإضافة إلى التقدم الذي تم إحرازه في ملفات الأسرى وتعز.