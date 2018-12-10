اليمن.. كاميرا "الحدث" تتابع العمليات العسكرية في باقم

نفذت ألوية محور آزال في الجيش الوطني اليمني عمليات تمشيط لمِساحات واسعة من مركز مديرية باقم شمالَ صعدة، شملت المجمع الحكومي وإدارة الأمن لبسط سلطة الدولة فيها.

وكانت قواتُ محور آزال، بمشاركة لواءِ العاصفة و مدفعية وطيران التحالف قد فاجأت الميليشيات الحوثية في مديرية باقم من محورين، الأول عبر الطريق المعبّدِ شرقا، والآخر عبر مزارع ال مغرم وال الحماقي ومحجر باقم.

وسقط عشراتُ الحوثيين بين جريح وقتيل بينهم قياداتٌ قصفـَهم طيرانُ التحالف، ونفذت ألوية الجيش الوطني في محور ازال عمليات استراتيجية لتحرير المواقع المتبقية جنوبَ المديرية.