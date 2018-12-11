تبادل قوائم أكثر من 15 ألف أسير بين الشرعية والحوثيين

أفاد مراسل "الحدث"، الثلاثاء، بتبادل كشوفات الاسرى والمعتقلين بين وفدي الحكومة الشرعية والانقلابيين حيث قدم الوفد الحكومي كشوفات بـ 8200 اسم في حين قدم الانقلابيون كشوفات بـ 7500 اسم.

ويقضي الاتفاق بأن يتم تبادل الافراج عن جميع الاسرى والمعتقلين خلال 45 يوماً من تبادل الكشوفات باسمائهم.

وكان هادي الهيج عضو الوفد المفاوض ومسؤول ملف الأسرى قد كشف "للحدث" إن عملية تسليم الأسرى بدأت في الثالث من ديسمبر الماضي وستستمر على مدى 45 يوم ، ويشرف على العملية 3 لجان، إشرافية ولجنة تأمين وأخرى لوجيستية.



وأضاف عضو الوفد المفاوض ومسؤول ملف الأسرى هادي الهيج إن البند المتفق عليه في ملف الاسرى مع الحوثيين هو الكل مقابل الكل، معتبرا أن هذا الاتفاق لا رجعة فيه.



وقدم المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفثس مبادرة للفريقين المتحاورين في مشاورات السلام بالسويد تقضي بانسحاب الميليشيات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.



وقد أكد أعضاء الوفد الحكومي أن الوفد سيرد على المبادرة اليوم هذا بالإضافة إلى التقدم الذي تم إحرازه في ملفات الأسرى وتعز.