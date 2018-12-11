فريقا المشاورات اليمنية يبدآن البحث للتوصل إلى تسوية شاملة

يبدأ فريقا المشاورات اليمنية في السويد البحث غير المباشر في اتفاق إطاري للتسوية الشاملة في ضوء مشروع قدمه المبعوث الأممي مارتين غريفيثس لكليهما.

ويتضمن المشروع رؤية لمعالجة الأوضاع العسكرية والأمنية وانسحاب الميليشيات من المؤسسات الحكومة وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط وانسحاب الميليشيات من مناطق انتشارها.



كما تقضي الرؤية المقدمة من قبل المبعوث الاممي بالانتقال إلى استكمال الإجراءات السياسية المتعلقة بالجوانب الدستورية والمؤسستية والانتخابات وتستند على الالتزام بالمرجعيات الثلاث إلا أن الطرف الانقلابي لا زال يبدي تعنتا إزاء الالتزام بهذ المرجعيات.



