اليمن.. نتائج مشاورات السويد أمام مجلس الأمن غداً

أعلنت وزيرة خارجية السويد، مارغوت فالستروم، الخميس، أن مشاورات السلام اليمنية جرت بروح إيجابية ونية طيبة، مؤكدة أن أي اتفاق على مواصلة المحادثات سيكون نجاحاً.



وقالت فالستروم، في مقابلة هاتفية مع رويترز، إن نتائج المشاورات ستعرض على مجلس الأمن الدولي غداً الجمعة.



من جهته، أفاد مصدر في المشاورات اليمنية بأن وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، وصل إلى مقر المحادثات في منطقة ريمبو واجتمع على الفور بالوفد الحكومي للاطلاع على ما توصل إليه طرفا النزاع خلال المشاورات التي بدأت الخميس الماضي.



وأكد مصدر في الوفد الحكومي أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، سيلتقي وفد الشرعية في وقت لاحق قبيل عقد الجلسة الختامية للمشاورات المقررة اليوم، وسط أنباء عن استمرار الخلافات بين جانبي النزاع حول ملف رفع حصار الميليشيات عن تعز، والإطار العام للحل السياسي، ووضع مدينة الحديدة وموانئها المطلة على البحر الأحمر.



كما أبلغ وفد الشرعية المبعوث الأممي، مارتن غريفثس، موافقته على المسودات النهائية للاتفاق بشأن إعادة فتح مطار صنعاء كمطار داخلي، والترتيبات الاقتصادية الخاصة بتوحيد عمل البنك المركزي ودفع رواتب الموظفين، بحسب مصر الوفد الحكومي، الذي قال إنهم لم يبلغوا بعد بموقف الانقلابيين.



وبخصوص وضع مدينة الحديدة، لم يتم حسم الخلاف رغم أن أعضاء الوفد الحكومي أكدوا أنهم أبلغوا غريفثس موافقتهم على المقترح المقدم منه من دون إعطاء أية تفاصيل.



وفيما يتعلق بفك الحصار عن تعز، ذكر مصدر حكومي أن المبعوث الأممي قدم مقترحاً في الساعات الأخيرة بتشكيل لحنة حول تعز دون التطرق لموضوع رفع الحصار عنها أو حتى فتح الممرات.