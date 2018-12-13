محمد بن سلمان لغوتيرس: نتطلع لنتائج جيدة بمشاورات اليمن

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي اتصالاً هاتفياً اليوم، من الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس.

وقد جرى، بحث مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها.

وأكد ولي العهد خلال الاتصال، دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حالياً في مملكة السويد.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد التقى، الأمين العام للأمم المتحدة #أنطونيو_غوتيريس على هامش انعقاد #قمة_العشرين التي عقدت قبل أسبوعين في الأرجنتين.

ومن المقرر أن تعقد الخميس الجلسة الختامية من المشاورات بين طرفي المشاورات اليمنية المستمرة منذ الخميس الماضي في ضواحي العاصمة السويدية ستوكهولم برعاية الأمم المتحدة.

وأكد مكتب مارتين غريفيثس المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس سيشارك في أعمال اليوم الختامي من المشاورات.