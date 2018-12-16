اليمن.. ميليشيات الحوثي تنهب سيارات ووثائق وبضائع بالحديدة

كشفت مصادر في ميناء الحديدة، السبت، أن الميليشيات الحوثية قامت بنهب معدات ووثائق وبضائع مملوكة لتجار ومستثمرين.



كما نهبت مواد غذائية وسيارات ومستلزمات، وغيرها من المواد التي كانت في طريقها للشحن عبر الميناء.



إلى ذلك، ذكرت المصادر أن مدينة #الحديدة شهدت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، عمليات نهب منظمة للمؤسسات الحكومية، حيث أقدمت الميليشيات على استبدال الزي الشعبي لعناصرها بأزياء عسكرية، كما قامت بإخفاء عرباتها العسكرية واستبدالها بأخرى تابعة للشرطة العسكرية بغرض التمويه.



وتأتي عمليات السرقة هذه بعد يومين على توقيع اتفاق بين وفد الحكومة الشرعية والحوثيين في السويد، يقضي بوقف إطلاق النار، وانسحاب الميليشيات من المدينة ومينائها، بالإضافة إلى السماح بدخول المساعدات إلى #تعز، التي تحاصرها ميليشيات الحوثي منذ سنوات، فضلاً عن إعلان الاتفاق على تبادل آلاف المعتقلين والمخطوفين.

