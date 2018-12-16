رغم اتفاق وقف النار في السويد.. اشتباكات عنيفة في الحديدة

افادت مصادر حكومية يمنية باندلاع اشتباكات عنيفة في محافظة الحديدة غرب اليمن رغم التوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار في السويد في محادثات السلام اليمنية.



وقال مصدر في القوات الموالية للحكومة اليمنية إن 29 مسلحا على الأقل قتلوا، بينهم 22 من المتمردين الحوثيين في الاشتباكات والغارات في المحافظة ليل السبت.

إلى ذلك أفادت مصادر أمنية في صنعاء بأن ميليشيات الحوثي تقوم بعمليات اعتقال واسعة لضباط جهاز الاستخبارات الأمن القومي الذي تسيطر عليه ، وسط مخاوف حوثية من تمردٍ ضدهم.



وقالت المصادر إن الميليشيات نفذت عملياتِ اعتقال واسعة طالت ضباطا كبارا في الجهاز الاستخبارات امن الحوثي القومي.وأوضحت المصادر بأن الميليشيات تُخضع بقايا منتسبي جهاز الامن القومي لتفتيش مباغت في منازلهم وفحص هواتفهم الشخصية ، فيما قامت باعتقال العشرات منهم .وأشارت الى ان هناك مخاوف حوثية من خروج الامن القومي عن سيطرتهم او حدوث تمرد، موضحة بأن عددا من قيادات الجهاز تلقت تهديدات بأسر أقاربهم في حالة التحاقهم بالحكومة الشرعية.