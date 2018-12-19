التحالف: تدمير درون حوثية بمطار صنعاء معدة لهجوم وشيك

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الأربعاء تدمير طائرة بدون طيار ومنصة الإطلاق في مطار صنعاء الدولي.

وأكد التحالف أن تدمير الطائرة جاء في مرحلة الإعداد لإطلاقها، وتحييد هجوم إرهابي وشيك.



وأفاد بأن الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية وتم اتخاذ الاجراءات الوقائية.

إلى ذلك، شدد التحالف على أن المليشيا الحوثية الإرهابية تستخدم مطار صنعاء كثكنة عسكرية، في مخالفة صريحة وفاضحة للقانون الدولي الإنساني.

يذكر أن هذا الخرق للقانون الدولي الانساني، ترافق مع 21 خرقاً حوثياً منذ الثلثاء لاتفاق وقف اطلاق النار في الحديدة.

فقد اتهم التحالف في وقت يابق، الأربعاء، ميليشيا الحوثي بخرق اتفاق الحديدة، محذراً من انهيار وقف اطلاق النار في حال استمرت هذه الخروقات ولم تتدخّل الأمم المتحدة سريعاً. وقال مصدر في التحالف لوكالة فرانس برس إن المتمردين خرقوا الاتفاق في 21 مناسبة منذ بدء سريانه منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، مضيفاً "هناك مؤشرات على الأرض بأنهم اختاروا أن يتجاهلوا الاتفاق".

وتابع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن القوات الحكومية اليمنية "ترد للدفاع عن نفسها عند الضرورة"، مضيفاً "سنواصل ضبط النفس في هذه المرحلة لكن المؤشرات الأولية غير مطمئنة".