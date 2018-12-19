اليماني: تشكيل لجنة حكومية بإشراف أممي لتسلم الحديدة

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني خلال لقاء مع "العربية" على أن قبول الميليشيات بتنفيذ اتفاق الحديدة يدخلها في مراحلها الأخيرة.

واعتبر اليماني أن ما تم التوصل إليه يمثل انتصارا بالنسبة للشرعية ولمنطق السلام في اليمن.

وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن آلية المراقبة القديمة التي شكلتها الأمم المتحدة لمراقبة توريد الأسلحة للميليشيات الحوثية من إيران لم تتمكن من فرض سيطرتها الكاملة نظرا لأنها كانت تتخذ من جيبوتي مقرا لها, فيما سينتشر عناصر الآلية في الموانئ اليمنية بموجب الاتفاق الأخير ما سيضمن عدم وصول أي إمدادات عسكرية جديدة للميليشيات.

وأوضح اليماني أن اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة دخل حيز التنفيذ, وأن لجنة حكومية شكلت من أجل التنسيق وإعادة الانتشار, تحت قيادة وإشراف الأمم المتحدة, تمهيدا لعودة الحياة الطبيعية للمدينة, والسلطات الشرعية إليها.