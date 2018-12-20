الحديدة.. الميليشيات تنهب عشرات الحاويات من الميناء

نهبت ميليشيات الحوثي، الخميس، عشرات الحاويات التجارية من ميناء الحديدة. وأفادت مصادر محلية بأن ميليشيات الحوثي نهبت عشرات الحاويات من ميناء الحديدة، ونقلتها إلى ميدان العلفي وسط المدينة.

كما أكدت المصادر قيام الميليشيات بنهب مولدات كهربائية وكابلات من الميناء،

وتأتي تلك الانتهاكات قبيل وصول مراقبين دوليين للإشراف على الميناء وفق اتفاق السويد الذي قضى بإعطاء الأمم المتحدة دورا اشرافيا على الميناء وانسحاب الحوثيين منه.

إلى ذلك، أفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، الخميس، أن ميليشيات الحوثي قصفت منازل مواطنين في مديرية حيس في محافظة الحديدة.

كما قال سكان في حيس إن ميليشيات الحوثي تقوم بالقصف العشوائي على المنازل وساكنيها، وقد دمرت العديد من المنازل وشردت أهلها على الرغم من الهدنة التي دعت الأمم المتحدة لتنفيذها ابتداء من يوم الثلاثاء.

يذكر أن الميليشيات الحوثية تواصل خرقها بالقصف على منازل المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة واستهداف مواقع قوات ألوية العمالقة في مختلف الجبهات في محافظة الحديدة.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الاثنين الماضي، وقد أعلنت الحكومة الشرعية اليمنية التزامها بتنفيذ القرار الذي تم الاتفاق عليه في مفاوضات السويد.