مجلس الأمن.. سعي أميركي لإدانة إيران في اليمن

أفاد دبلوماسيون، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تريد من مجلس الأمن الدولي أن يدين إيران في مسودة قرار خاضعة للتفاوض لدعم وقف إطلاق النار في الحديدة باليمن، لكن روسيا رفضت التحرك الأميركي.

ويناقش حاليا مجلس الأمن المكون من 15 دولة مشروع قرار طرحته #بريطانيا لتأييد الاتفاق ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتقديم مقترحات حول كيفية مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات.



ويدين نص المسودة الأولي، الذي اطلعت عليه رويترز، "الإمداد، من أي مصدر كان، بالأسلحة والمواد المرتبطة بها بما ينتهك بنود حظر الأسلحة"، لكنه لا يذكر أي دول بعينها.

وبحسب دبلوماسيين ومسودة معدلة اطلعت عليها رويترز، تريد الولايات المتحدة إدانة إيران، لكن روسيا عارضت هذه الصياغة. وقال الدبلوماسيون إن واشنطن تهدف لتبني قرار هذا الأسبوع.

وصوتت روسيا في فبراير شباط الماضي ضد محاولة قادتها الولايات المتحدة لجعل مجلس الأمن ينتقد إيران في قرار حول اليمن. ويتطلب صدور قرار من المجلس موافقة تسع دول، وألا تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، حق النقض (الفيتو).