الحديدة بانتظار الجنرال الهولندي

تنتظر الحديدة اليمنية وصول الفريق الأممي إليها للإشراف على وقف النار الذي تقرر في مفاوضات ستوكهولم.



ومن المقرر أن يتوجه الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كوميرت رئيس "لجنة إعادة الانتشار" الأممية التي ستراقب اتفاقية الحديدة، إلى الساحل الغربي اليمني اليوم، بعد انتهاء محادثاته في صنعاء.



ولم يتم تحديد أي موعد للاجتماع أو جدول أعمال واضح لكوميرت في الحديدة، إلا أن مصدراً مسؤولاً في الأمم المتحدة كشف عن اجتماع مرتقب للجنة إعادة الانتشار لتحديد مهامها وتقسيماتها، وسط أنباء عن أن اللقاء الأول للجنة سيعقد خلال 48 ساعة.

وباتريك كاميرت رئيس البعثة الأممية إلى الحديدة، عمل لسنين طويلة في القوات البحرية الهولندية لعمليات حفظ السلام، وهو مستشار عسكري في قسم حفظ السلام في الأمم المتحدة.

عام 2002 أصبح مستشاراً عسكرياً للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، وكان قائد قوة بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا.

ترأس عام 2016 أكبر عملية أممية لحفظ السلام في الكونغو، كما ترأس فريق تحقيق أممياً في أعمال العنف في جوبا جنوب السودان 2016.