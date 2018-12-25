التحالف: 20 خرقا حوثيا لوقف النار في الحديدة خلال 24 ساعة

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن ميليشيا الحوثي تواصل خرق وقف النار في الحديدة.



وأضاف التحالف أنه تم رصد 20 خرقاً لوقف النار في الحديدة خلال 24 ساعة.



وأمس الاثنين، أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن طيار، تركي المالكي، أن الحوثيين يواصلون اختراق #اتفاق_السويد، وبلغ عدد الانتهاكات حتى الأحد 138.



وقال المالكي، الاثنين، إن الانتهاكات طالت #الجيش_الوطني والمقاومة الشعبية باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة من جانب الحوثيين.



وأكد المتحدث استمرار منح التصاريح عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية لنقل الركاب والمواد الغذائية والمشتقات النفطية والأدوية وغيرها. وقال إن عدد السفن في مناطق الانتظار بالموانئ اليمنية بلغ 22 سفينة.



وأشار التحالف إلى جهود توزيع الكتب على الطلاب ضمن برامج الإغاثة الإنسانية للشعب اليمني.



وأكد المتحدث على تواصل عمليات الجيش الوطني اليمني التعرضية الهجومية في عدد من المناطق والمحاور في حجة وغيرها ضد الميليشيات الحوثية.



وفي محور الجوف، تم صد هجوم من الميليشيات الحوثية بمساندة من المدفعية السعودية. وكذلك في صرواح، وتم تكبيد الحوثيين خسائر في الأفراد والمعدات، بحسب المتحدث.



وفي #الحديدة، يرابط الجيش الوطني والمقاومة في مواقعهما بأطراف المدينة تنفيذاً لمخرجات اتفاق السويد، وفقاً لما أعلنه المتحدث.



وعرض المتحدث خلال الإيجاز الصحافي الأسبوعي صورا للمعدات الإيرانية الصنع التي استولت عليها قوات التحالف من الحوثيين، ومنها مناظير ليلية.



وأكد المتحدث على استمرار التحالف في تدمير قواعد إطلاق الصواريخ الباليستية والزوارق البحرية والطائرات بدون طيار، وكذلك دبابة استولت عليها الميليشيات من الجيش الوطني.

