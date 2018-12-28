اليمن.. الحوثي يحاول التنصل من اتفاق السويد

برزت بعض المؤشرات التي تشير إلى نية ميليشيات الحوثي التنصل من اتفاق السويد الذي نص على تبادل الأسرى والمعتقلين وجثث القتلى، حيث أكد المسؤول في الميليشيات الانقلابية عن هذا الملف في مؤتمر صحافي في #صنعاء أن الحكومة اليمنية قدمت كشوفاً تضم نحو 9 آلاف اسم لمعتقلين ومخفيين لدى جماعته.

وزعم المسؤول أن تلك الكشوف تضم أكثر من 2000 اسم مكرر، إضافة إلى نحو 1500 اسم وهمي، وغير مستكملة البيانات، فضلاً عن عدد مماثل ادعى إطلاق سراحهم.

وأكد المسؤول أيضا أن جماعته لن تسلم 111 شخصاً في كشوف الشرعية، بدعوى أنهم ينتمون إلى تنظيمي القاعدة و #داعش. إضافة إلى 47 شخصاً معتقلين لدى جماعته على ذمة قضايا جنائية وأخلاقية.

واعترف القيادي الحوثي بأن لدى جماعته فقط نحو 1000 سجين ومعتقل من بينهم عشرات الجثث، على حد قوله.

واعترف المسؤول الحوثي بوجود مئات الأسرى لديهم لم يقدم الجانب الحكومي أسماءهم، ملمحا إلى استعداد جماعته إطلاق سراحهم شريطة أن تطلق #الحكومة_الشرعية جميع الأسرى المعتقلين لديها.