الحديدة.. "الحوثي" تماطل وتنكر وجود أسرى في سجونها

أكد وكيل محافظة الحديدة، وليد القديم، في تصريح لقناة الحدث، أن الميليشيات الحوثية تماطل وتسعى لعرقلة اتفاق #الأسرى الذي تم التوقيع عليه سابقاً، وأعلن عنه في أولى أيام مفاوضات السويد، بهدف إطالة أمد المناقشات الجارية بين ممثلي الحوثيين والحكومة اليمنية مع رئيس اللجنة الأممية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الميليشيات من الحديدة، الجنرال باتريك كاميرت.

إلى ذلك، كشف مصدر في فريق إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين التابع للحكومة الشرعية، أن ميليشيات #الحوثي الانقلابية أنكرت وجود قرابة ثلاثة آلاف معتقل في سجونها، وردت أسماؤهم في الكشوفات التي قدمها الوفد الحكومي ضمن اتفاق تبادل الأسرى، المبرم في مشاورات ستوكهولم التي انعقدت في النصف الأول من ديسمبر في السويد. وقال المصدر إن الميليشيات تحاول المماطلة والتهرب من الإيفاء بالتزاماتها تجاه ملف المعتقلين بهدف إفشال الاتفاق الذي يعد إحدى أهم ركائز بناء الثقة.

ووفقاً للمصدر فإن الحوثيين غيبوا القيادي الإصلاحي محمد قحطان والقائد العسكري فيصل رجب، وتركوا مصيرهما مجهولاً في الكشف الذي سلموه بأسماء المعتقلين لديهم.

يذكر أن وكيل محافظة الحديدة، كان أعلن في وقت سابق الجمعة، أن رئيس اللجنة الأممية لمراقبة الهدنة في الحديدة، قدم آلية لانسحاب ميليشيات الحوثي من موانئ المدينة ومن المدينة في مهلة أقصاها الثلاثاء المقبل.

في حين أفاد مراسل "الحدث" أنه تم الاتفاق على فتح الطريق الشرقي الذي يربط صنعاء بالحديدة وتعز، واسمه خط الكيلو ستة عشر، السبت.

في المقابل، رفضت الميليشيات فتح المعبر الشمالي لمدينة الحديدة أو الانسحاب من ميناء الحديدة الذي كان اتفاق ستوكهولم نص في أول بنوده على انسحاب الميليشيات منه، ولم يصدر أي تعليق بعد من الفريق الأممي على عدم انسحاب الميليشيات من الموانئ.