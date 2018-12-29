"الحوثي" تطلق النار على الجيش بالحديدة عند الكيلو16

أفاد مراسل الحدث، السبت، أن ميليشيات الحوثي أطلقت النار على جرافات للجيش اليمني أثناء فتح طريق الكيلو 16، الذي يربط بين #صنعاء والحديدة وتعز.

وكان الطرفان اتفقا يوم الجمعة، على فتح الطريق الشرقي الذي يربط صنعاء بالحديدة وتعز، واسمه خط الكيلو ستة عشر، بحسب ما أفاد مراسل الحدث في حينه. بينما رفضت الميليشيات فتح المعبر الشمالي لمدينة الحديدة أو الانسحاب من ميناء الحديدة الذي كان اتفاق ستوكهولم نص في أول بنوده على انسحاب الميليشيات منه، في حين لم يصدر أي تعليق بعد من الفريق الأممي على عدم انسحاب الميليشيات من الموانئ.

أنباء عن إعادة انتشار الميليشيات في الحديدة

في المقابل، وعلى الرغم من إطلاق النار، أفاد مصدر من الأمم المتحدة، السبت، أن ميليشيات الحوثي بدأت في إعادة الانتشار داخل مدينة الحديدة الساحلية، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

يذكر أنه في المحادثات التي عقدت في السويد، منتصف شهر ديسمبر، اتفق الجانبان، الحوثيون والحكومة اليمنية على وقف لإطلاق النار في الحديدة وانسحاب المسلحين من المدينة.