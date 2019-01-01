اليمن.. ميليشيات الحوثي نهبت 697 شاحنة إغاثية

كشف بيان للحكومة اليمينة الثلاثاء أن مليشيات الحوثي الانقلابية احتجزت ومنعت دخول أكثر من 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية إلى مينائي الحديدة والصليف بمحافظة الحديدة خلال الفترة من مايو 2015 حتى ديسمبر عام 2018

وأوضح البيان أن من بين السفن، 34 سفينة احتجزها الحوثيون لأكثر من 6 أشهر حتى تلفت معظم حمولاتها، إضافة إلى استهداف 7 سفن إغاثية وتجارية ونفطية بالقصف المباشر، منها 4 سفن سعودية وسفينتين إماراتيتين وسفينة تركية في البحر الأحمر..

وأشار البيان إلى أن الحوثيين قاموا خلال الفترة ذاتها، بنهب واحتجاز 697 شاحنة إغاثية في الطرق الرابطة بين محافظات الحديدة وصنعاء وإب وتعز وحجة وذمار ومداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتهم