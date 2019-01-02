التحالف: إصدار 10 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية

أكد تحالف #دعم_الشرعية في #اليمن إصدار 10 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية، تحمل مواد غذائية ونفطية.



وأشار التحالف إلى وجود 4 سفن تنتظر دخول ميناء الحديدة منذ 12 يوماً.



وكانت اللجنة العليا للإغاثة قد كشفت أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران احتجزت أكثر من 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية، ومنعتها من الدخول إلى ميناءي الحديدة والصليف بمحافظة الحديدة غرب اليمن.



وأوضحت اللجنة أن الميليشيات احتجزت هذا الكم من السفن ومنعتها من الدخول إلى ميناء الحديدة والصليف خلال الفترة من مايو 2015 إلى ديسمبر 2018، منها 34 سفينةً تلفت حمولتها بعد أن احتجزتها الميليشيات لأكثر من 6 أشهر.



واستهدفت الميليشيات، بحسب اللجنة العليا للإغاثة، 7 سفن إغاثية وتجارية ونفطية بالقصف المباشر في البحر الأحمر، توزعت تلك السفن على كلٍ من السعودية 4 سفن، والإمارات 2، وتركيا سفينة واحدة.



كما احتجزت ونهبت 697 شاحنة إغاثية في كلٍ من الحديدة وصنعاء وإب وتعز وحجة وذمار، وكان آخرها احتجاز شاحنة تزن 32 طناً في ميناء الحديدة كانت متجهة إلى صنعاء يوم 29 ديسمبر 2018.



يذكر أن بعض تلك الشاحنات المنهوبة كانت تحمل أدوية خاصة بوباء الكوليرا ولقاحات الأطفال.