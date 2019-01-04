جولة جديدة لغريفثس.. ولقاءات في الرياض وصنعاء

يجري مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيثس، جولة محادثات جديدة مع الحوثيين والحكومة اليمنية في الأيام المقبلة.

ويتوقع أن يغادر مارتن غريفيث إلى صنعاء السبت، لإجراء محادثات مع قادة الحوثيين، ومع رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الجنرال الهولندي باتريك كمارت، كما أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق.

ثم يتوجه إلى #الرياض للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي ومسؤولين آخرين.

وتأمل الأمم المتحدة في جمع الطرفين في وقت لاحق هذا الشهر، مع احتمال أن يتم ذلك في الكويت، لمتابعة التقدم الذي أحرز خلال محادثات السويد في ديسمبر كما قال دبلوماسيون.

يذكر أن الحكومة اليمنية كانت وجهت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، اتهمت فيها ميليشيات الحوثي بعدم الالتزام بوقف اطلاق النار في الحديدة.