قصف حوثي للمدنيين بتعز..مقتل امرأة وطفل وإصابة 18 آخرين

قُتلت امرأة وطفلها وأصيب 18 مدنياً مساء السبت إثر قصف مدفعي لميليشيات الحوثي الانقلابية على حي سكني في #تعز، جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر محلي إن الميليشيا الحوثية قصفت بقذائف المدفعية حارة 7 يوليو شمال مدينة تعز، من مواقع تمركزها في شارع الخمسين.



وأسفر القصف عن مقتل امرأة تدعى أشواق أحمد قائد النمر وطفلها حسام سعيد قاسم (12 عاماً) وإصابة 18 مدنياً، من بينهم أطفال ونساء، أغلبهم جروحهم خطيرة، ونقلوا إلى المستشفيات.



وتستهدف ميليشيا الحوثي بشكل متكرر الأحياء السكنية في ضواحي تعز بالقصف المدفعي أو بالقنص المستمر من مواقعها المحيطة بالمدينة.