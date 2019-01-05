148 تصريحا إغاثيا من التحالف والحوثيون يحتجزون 72 شحنة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت، إصدار 9 تصاريح لسفن متجهة لميناءي الحديدة والصليف وتحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية.



وأوضح التحالف أنه لا تزال هناك 12 سفينة تنتظر الدخول لميناء الحديدة منذ 15 يوما.



كما أعلن التحالف عن إصدار 51 تصريحا جويا و4 تصاريح برية و80 تصريحا لحماية القوافل. وقد وصل إجمالي التصاريح المعطاة خلال الـ 3 أيام الماضية إلى 148.



في سياق آخر، كشفت الحكومة اليمنية الشرعية اليوم عن احتجاز ميليشيا الحوثي الانقلابية 72 شاحنة إغاثية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كانت متجهة إلى محافظة إب وسط البلاد.



واتهم وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح، ميليشيات الحوثي بالقيام "بعمل ممنهج ضد العملية الإغاثية في اليمن، وتهدف من خلاله لتجويع الشعب اليمني وحرمانه من أبسط الحقوق المتمثلة في منع وصول المستحقات الإغاثية للمحتاجين".



وحمّل فتح، في بيان صحافي، الميليشيات الانقلابية المسؤولية الكاملة عن النقص الغذائي أو الكارثة الغذائية الإنسانية التي قد تحدث للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، والمسؤولية المباشرة عن أي تلف للمواد الإغاثية المحتجزة.



وأكد المسؤول اليمني اعتزام حكومة بلاده رفع قضايا في المحاكم الدولية ضد الانقلابيين الذين يقومون بشكل مباشر بتجويع الشعب اليمني، والمشاركة في تردي الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرتهم، واصفا الميليشيات الانقلابية بـ"أكبر المنتهكين للعملية الإغاثية والإنسانية في العالم".



كما طالب برنامج الأغذية العالمي بتطبيق نظام البصمة الإلكترونية في مناطق سيطرة الانقلابيين، لضمان التوزيع المنضبط للمواد الإغاثية ولتفادي قيام الميليشيات المسلحة الحوثية بنهبها وعرقلتها.



وحث فتح المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في اليمن، بعدم التعامل مع المنظمات المحلية التابعة للانقلابيين، مرحبا بقيام برنامج الأغذية العالمي بالتحقيق في ما تتعرض له المساعدات من عمليات نهب في مناطق سيطرة الميليشيا.

