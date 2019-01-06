تعزيزات عسكرية حوثية كبيرة في الحديدة

دفعت ميليشيات الحوثي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مديرية حيس والتحيتا والدريهمي ومنطقة الجبلية والسويق في محافظة الحديدة، مستغلة التزام قوات الجيش اليمني بالهدنة وغياب طيران التحالف.

كما قام الانقلابيون بشن قصف عنيف وعشوائي على المزارع والطرقات في منطقة الفازة والسويق والجبالية الواقعة على خط الشريط الساحلي الرابط بين مدينة الحديدة والمديريات الجنوبية للمحافظة، بالإضافة إلى استهداف الأحياء السكنية في أطراف مديريات حيس والتحيتا والدريهمي بعدد من قذائف الهاون.

من جهته، أكد مصدر عسكري في قوات ألوية العمالقة أن الميليشيات شنت هجوماً عنيفاً على مواقع الجيش في الجهة الشرقية من مدينة الحديدة.

وكانت ميليشيات الحوثي، قد قصفت، مساء السبت، مخازن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في كيلو 7 بمدينة الحديدة غرب اليمن.

وأكد سكان محليون أن حريقاً هائلاً اندلع في مخازن المساعدات الإغاثية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي الواقع بين ثلاجة الحمادي ومصنع يماني، بكيلو 7 شرق مدينة الحديدة، جراء تعرضها لقصف مدفعي شنه الحوثيون من مواقع تمركزهم شرق المدينة.

وأوضح السكان أن الميليشيات الحوثية هاجمت مواقع قوات الشرعية في حي الربصة بالقرب من جامعة الحديدة، وعدداً من الأحياء شرق المدينة.