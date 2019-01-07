الحوثي يقصف شرق الحديدة.. ويفاوض غريفيثس في صنعاء

في الوقت الذي أكدت فيه ألوية العمالقة الأحد شن ميليشيات الحوثي قصفاً عشوائياً على مواقع للجيش اليمني شرق الحديدة، ما أدى إلى حرق مخازن منظمة الغذاء العالمي في منطقة كيلو 7، واصل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس مشاوراته مع الحوثيين حول الالتزام بتنفيذ الاتفاقات الموقعة لحل الأزمة في اليمن خصوصاً في الحديدة.



والتقى غريفيث عبد الملك الحوثي في صنعاء الأحد، ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر حوثي رفيع قوله إن الجولة الثانية من المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين قد تعقد في العاصمة الأردنية عمان، من أجل مناقشة جوانب اقتصادية.

ووصل موفد الأمم المتحدة لليمن إلى العاصمة صنعاء السبت لتسريع تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وإعادة الانتشار في الحديدة بعد سلسلة من الانتهاكات الحوثية، خصوصاً في تلك المدينة الساحلية الاستراتيجية والأساسية لإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى البلاد.



يذكر أن الحديدة شكلت أبرز نقاط المفاوضات التي جرت في السويد منتصف ديسمبر، وكانت على مدى أشهر الجبهة الأبرز في الحرب اليمنية.



وبموجب الاتفاق، على الحوثيين المدعومين من إيران الانسحاب من المنطقة، لا سيما الميناء، وإعادة انتشارهم في مواقع أخرى اتفق عليها.