التحالف: ميليشيات الحوثي تحفر الخنادق في الحديدة

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، تقديم كافة التسهيلات للفريق الأممي في #الحديدة.

وبخصوص فتح الممرات الإغاثية الوارد في اتفاق السويد، أكد المالكي في مؤتمر صحافي، الاثنين، رفض الميليشيات الحوثية خروج قافلة إغاثة من ميناء الحديدة.

وأعلن أن الاختراقات الحوثية لاتفاق السويد بلغت حتى الآن 368 اختراقاً، كما كشف أن الميليشيات تقوم بحفر الخنادق في الحديدة.

كما ألمح إلى أن الميليشيات الحوثية استخدمت العديد من الأسلحة المحظورة منذ توقيع اتفاق السويد، إلى جانب نشر القناصين، كما تم إطلاق صاروخين باليستيين في بداية تنفيذ الاتفاق.

إلى ذلك، كشف أن الميليشيات الحوثية تقوم بحفر الخنادق في محافظة الحديدة، وهو ما يدل على نيتها عدم تطبيق اتفاق السويد.

وعرض صورا لعمليات حفر الأنفاق في الخوبة التابعة للحديدة

وشدد المالكي على أن التحالف يقدم الدعم الكامل للمنظمات الإنسانية وبرنامج الغذاء العالمي.