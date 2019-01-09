اليماني: ضرورة تنفيذ اتفاق السويد قبل عقد مشاورات جديدة

أكد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، خلال لقائه سفراء مجموعة الـ18 الراعية للعملية السياسية في اليمن أن التعثر في تنفيذ اتفاق الحديدة سينعكس على موقف الحكومة من المشاورات القادمة، مطالبا بتكريس الجهود والطاقات لتحقيق خطوات ملموسة لتنفيذ اتفاق #الحديدة على الأرض.



وطالب بإيضاح آليات عمل الأمم المتحدة في تنفيذ الاتفاق بصورة رسمية إلى الحكومة اليمنية لدراستها وتحديد الموقف منها.



وأكد اليماني دعم الحكومة اليمنية لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لمواصلة عملية السلام في #اليمن.



وشدد على ضرورة تنفيذ اتفاقات ستوكهولم من خلال إطار زمني واضح ومعلن قبل المضي قدما لعقد جولة جديدة من المشاورات.



وأشار اليماني إلى أهمية الدور الذي تلعبه الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، من خلال ممارسة الضغط على #الحوثيين للانصياع للقرارات الأممية وتنفيذ مقتضيات اتفاق ستوكهولم والذي تعثر تنفيذه حتى الآن.



وتطرق إلى ما تمارسه الميليشيات الحوثية من خروقات لوقف إطلاق النار وإعادة تموضع قواتهم وحفر الخنادق وإنشاء الحواجز الترابية واستغلال التهدئة في تعزيز مواقعهم العسكرية.