الإرياني: الحكومة والشعب قادران على طرد الحوثيين

طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم من تنصل ميليشيات الحوثي من تنفيذ اتفاق استوكهولم.



وقال الإرياني إن وفد الانقلابيين في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة يرفض التحرك من المدينة تحت مبررات واهية، مؤكداً أن الشعب اليمني والحكومة الشرعية، بدعم وإسناد من التحالف، قادران على طرد الميليشيات في حال عجز الأمم المتحدة عن إجبارها على تنفيذ الاتفاق.



من جهته، قدم المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، إحاطة لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، حيث أعلن أن طرفي النزاع جددا الالتزام باتفاق ستوكهولم، لافتاً إلى أن هناك تقدماً في تنفيذ الاتفاق رغم صعوبة الأمر.



وذكر غريفثس أن الجانبين التزما إلى حد كبير بوقف إطلاق النار في الحديدة، قائلاً: "نحث الطرفين على مواصلة العمل بحسن نية مع الفريق الأممي في الحديدة".



كذلك أشار إلى أنه يجب العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تعز والأسرى، مؤكداً: "نحتاج لتحقيق الكثير قبل جولة المشاورات المقبلة".



وتابع قائلاً: "أعمل مع الطرفين للتأكد من عقد المشاورات المقبلة في أقرب وقت".