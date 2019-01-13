هوك: لن نسمح لإيران بخلق لبنان جديد بحدود السعودية

أكد الممثل الأميركي الخاص لإيران، بريان هوك، أن الولايات المتحدة لن تدخر جهداً لمنع إيران من نقل التجربة اللبنانية إلى اليمن، أو "لبننة" اليمن.



وأوضح في مقابلة خاصة مع العربية.نت (الموقع الإنجليزي)، السبت أن إيران أنفقت مئات الملايين من الدولارات في توفير المعدات القتالية للحوثيين، وتدريبهم على القتال.



كما شدد الممثل الأميركي الخاص لإيران على أن الولايات المتحدة تراقب إيران، ولن تسمح لها بأن تفعل في اليمن ما أنجزته في لبنان، قائلاً: "لا يمكن السماح لهم بلبنان على الحدود الجنوبية للسعودية".



إلى ذلك، شدد على أن الولايات المتحدة ملتزمة بالجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفثس في اليمن، مضيفاً أن بلاده دعت إلى إنهاء عاجل للقتال في اليمن.



يذكر أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، كان أكد في مقابلة مع العربية، في وقت سابق السبت أن الولايات المتحدة عازمة على مواجهة إيران، وأنها تقف إلى جانب حلفائها في المنطقة في مواجهة الإرهاب والتدخلات الإيرانية.