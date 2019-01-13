وفاة قائد عسكري يمني متأثرا بجروحه جراء "هجوم العند"

توفي رئيس الاستخبارات العسكرية في الجيش اليمني، اللواء محمد صالح طماح، متأثرا بجروحه، بعد إصابته في هجوم شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، وذلك وفقا لما أعلنه مسؤول يمني، الأحد.



وشن الانقلابيون الهجوم، الخميس، بواسطة طائرة من دون طيار، إيرانية الصنع.



وأدى الهجوم إلى مقتل 6 جنود وإصابة 4 من القيادات العسكرية، من بينهم رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء الركن عبد الله النخعي، ومحافظ لحج أحمد عبد الله التركي، والعميد الركن ثابت جواس، بالإضافة إلى الناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة محمد النقيب.



وأثار هجوم ميليشيات الحوثي الإيرانية على قاعدة العند في جنوب اليمن الخميس، غضبا دوليا واسعا، وسط انتقادات لسعي الانقلابيين الحوثيين الدائم لخرق ما جرى الاتفاق عليه في مفاوضات السويد.