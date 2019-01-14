فيديو حصري لـ"الحدث" لإحدى عمليات طيران التحالف باليمن

في عملية نوعية، استهدف طيران التحالف غرفة عمليات لميليشيات الحوثي، بصاروخين متتابعين، في أحد الكهوف الكبيرة بجبهة نهم، على مشارف صنعاء.



هذا الفيديو يظهر استهداف الكهف، وفرار قرابة 10 أفراد، ثم عاد قرابة 20 عنصراً إلى الكهفِ ذاته، ما أكد للاستطلاع الجوي وجود قيادات كبيرة.



بعد تنفيذ العملية الثانية، لم يخرج من الكهف سوى فرد واحد، وأسفرت العملية عن مقتل 23 وإصابة 9 بجروح بالغة، بينهم 4 قياديين وثلاثة مشرفين.



هذه العملية جاءت بعد طلعات استطلاع جوي مكثفة بتنسيق مع عناصر الجيش اليمني المتخصصة وغرفة العمليات المشتركة.