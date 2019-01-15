اليماني: شهر مر على اتفاق السويد دون تحقيق شيء

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن شيئاً لم يتحقق رغم مرور شهر على اتفاق السويد، ولم تنسحب ميليشيات الحوثي من الموانئ ومن أي مكان، ولم يتم التوافق على اجراءات بناء الثقة.

وكشف اليماني أن البعثات اليمنية والسعودية والاماراتية ستبعث بتقرير مفصل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن حول انتهاكات وخروقات الحوثيين.

وقال اليماني إن الحوثيين لم ينفذوا أي اتفاق معهم، وهناك أكثر من 75 اتفاقاً منذ الحروب الستة معهم، مشيراً إلى أن اليمن اليوم تحت الإشراف الدولي، وهناك تفويض أممي من القرار 2451، واصفاً مهمة رئيس بعثة المراقبين الجنرال كاميرت بالصعبة، لأنه يتعامل مع عصابات منفلتة لا تحترم القانون الدولي ولا أي اتفاق.

يأتي ذلك فيما اتفق الجانبان السعودي والأميركي على خفض التصعيد في اليمن بهدف إعطاء المبعوث الدولي فرصة لإيجاد حل للأزمة.

وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو وخلال زيارته للمنطقة أخبر الصحافيين أن الميليشيات الحوثية لا تحترام بنود اتفاق السويد، فيما شددت السفارة الأميركية في الرياض في بيان لها على أهمية إستمرار التهدئة والتقيد ببنود اتفاقية السويد، مؤكدة على أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع.

ومن المقرر أن يعقد المبعوث الأممي مارتن غريفيثس في 19 من الشهر الجاري لقاء في عمان للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الأسرى في محاولة لكسر الجمود وانعدام الثقة بين الجانبين.