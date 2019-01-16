الأردن.. اجتماع للحكومة اليمنية والحوثيين اليوم في عمّان

علمت "العربية" من مصدر دبلوماسي يمني رفيع المستوى أن ممثلي الحكومة اليمنية سيصلون من الرياض إلى عمّان، عصر الأربعاء.



وقال المصدر إن الوفد يتألف من هادي أحمد هيج رئيس الوفد، وكل من عمار عبد الله وماجد علي مجاهد.



وبحسب المصدر، فإن الاجتماع مع وفد #الحوثيين سينعقد في أحد فنادق العاصمة عمّان.



وكان مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن أعلن عن انطلاق الاجتماع في عمّان، الأربعاء.



وذكر المكتب أن ممثلي الحوثيين وصلوا مساء أمس الثلاثاء.



وفي وقت سابق، وافقت الحكومة الأردنية على استضافة الاجتماع بطلب من بعثة #الأمم_المتحدة.