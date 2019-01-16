اليمن.. ميليشيا الحوثي تعتبر قبولها اتفاق السويد "خطأ"

وسط مراوحة اتفاق السويد مكانه حتى الآن، بسبب تمنع ميليشيات الحوثي عن تنفيذ أي من بنوده بحسب ما أكدت الحكومة اليمنية الثلاثاء، جدّد قادة الجماعة الحوثية إبداء ندمهم على قبولهم اتفاق السويد الشهر الماضي.



واعتبر وزير الجماعة الحوثية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، حسن زيد الثلاثاء، موافقة جماعته على اتفاق السويد خطأ استراتيجياً لجهة أن جماعته خسرت الكثير من الأوراق الإنسانية التي كانت تستعملها في أروقة المجتمع الدولي والأمم المتحدة.



وأتى هذا التصريح بالتزامن مع استمرار ممثلي الجماعة في اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار، التي يرأسها الجنرال الهولندي باتريك كوميرت، بتعطيل عمل اللجنة ورفض المقترحات الإجرائية لتنفيذ الاتفاق الخاص بالانسحاب من الحديدة والموانئ الثلاثة.

