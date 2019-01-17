‏اليمن..رصاص نحو موكب كاميرت والأمم المتحدة تؤكد سلامته

أفاد مراسل الحدث بتعرض موكب الجنرال باتريك كاميرت، رئيس لجنة المراقبيين الأممية في محافظة الحديدة، الخميس، لإطلاق نار من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية، في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة، أثناء عودته إلى وسط المدينة بعد الانتهاء من الاجتماع مع وفد الحكومة الشرعية في مجمع اخوان ثابت الصناعي الذي تسيطر عليه قوات الشرعية.

وفي وقت لاحق الخميس، أكدت الأمم المتحدة سلامة فريقها، بعد اطلاق ميليشيات الحوثي النار باتجاه موكب فريق المراقبين.

وكانت ميليشيات الحوثي منعت كاميرت، في وقت سابق الخميس من الانتقال من مقر اقامته للاجتماع بممثلي الحكومة الشرعية في اللجنة، قبل أن تحل المسألة.

وأوضح مصدر في اللجنة أن اجتماعا أحادي الجانب كان مقررا أن يعقد بين كاميرت وممثلي الحكومة في موقع خصص لذلك، داخل مجمع إخوان ثابت الصناعي في إحدى مناطق التماس شرق مدينة الحديدة .

وكان مجلس الأمن الدولي، أقر الأربعاء، بالإجماع مشروع القرار البريطاني حول بعثة مراقبة الهدنة في اليمن بموافقة 15 دولة، هم كل أعضاء المجلس، في حين ناشدت الأمم المتحدة تسهيل دخول المراقبين الدوليين إلى الحديدة. وطالبت طرفي الصراع في اليمن تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بنشر بعثتها الجديدة في #الحديدة.



وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوجاريك Stéphane Dujarric خلال مؤتمر صحفي إلى أن نشر المراقبين الدوليين في الحديدة يتطلب حصولهم أولاً على تأشيرات دخول من طرفي الصراع في اليمن.



يذكر أنه بموجب القرار، يتولى 75 مراقباً دولياً وقف إطلاق النار في الحديدة لمدة 6 أشهر.

