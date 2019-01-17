اليمن.. عملية استخباراتية تقتل قائد القوات الجوية للحوثي

أفادت مصادر الحدث الخميس، بأن عملية استخباراتية لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أدت إلى مقتل قائد القوات الجوية السابق المعين من قبل ميليشيات الحوثي، والمطلوب رقم 19 للتحالف العربي، اللواء #إبراهيم_علي_الشامي.

وكانت مصادر متطابقة في العاصمة اليمنية صنعاء، أكدت مقتل الشامي في ظروف غامضة.

وبحسب المصادر، فإن جثة الشامي، وهو المسؤول الأول عن إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، في #ميليشيات_الحوثي، وصلت إلى أحد مستشفيات صنعاء وسط تكتم شديد من قبل الحوثيين على خبر مقتله.

وأدرج التحالف العربي الشامي ضمن قائمة 40 إرهابيا حوثيا مطلوبا، واحتل الرقم 19، وتم رصد 10 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات عنه.