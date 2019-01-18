الجيش اليمني يتهم الحوثي بارتكاب 520 خرقا لوقف النار بالحديدة

اتهم الجيش اليمني الحوثيين، الجمعة، بارتكاب 520 خرقاً لوقف النار منذ بداية الهدنة في الحديدة.

وكانت الأمم المتحدة أكدت، الخميس، نجاة الجنرال باتريك كاميرت، رئيس فريقها المكلف بمراقبة اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، بعد أن أصابت رصاصة سيارة مدرعة في قافلته.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن كاميرت كان يغادر مع فريقه اجتماعاً مع ممثلي الحكومة اليمنية عندما وقع الحادث.

من جانبه، دان مجلس الوزراء اليمني إطلاق ميليشيات الحوثي النار على موكب كاميرت، واعتراض طريقه لمنعه من عقد لقاء مع الجانب الحكومي وإبقائه لساعات طويلة.

وقال المجلس إن ذلك يأتي في إطار المحاولات المتكررة للانقلابيين بهدف إفشال اتفاق السويد حول الحديدة، وتنصلهم من الاتفاقيات المبرمة وإفشال مهمة كاميرت.

يأتي ذلك فيما يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة مغلقة، في وقت لاحق من اليوم الجمعة، يناقش خلاها التقرير السنوي للجنة الخبراء وتوصياتهم حول الأزمة اليمنية.