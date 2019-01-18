اليمن.. الحوثيون يرفضون قرار توسيع البعثة الأممية

رفضت ميليشيات الحوثي قرار الأمم المتحدة بتوسيع بعثة المراقبين الدولين في اليمن، وقالت على لسان القيادي، محمد البخيتي، إن القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن باقتراح بريطاني يهدف لإفشال مهمة المبعوث الأممي، مارتن غريفثس، على حد تعبيره.

القيادي الحوثي أضاف أن القرار الأممي يقتضي تشكيل بعثة أممية جديدة برئاسة باتريك كاميرت مرتبطة بالأمين العام الأممي بشكل مباشر، في إشارة إلى أن المبعوث الأممي مارتن غريفثس لن يكون له دور في تسييرها، مطالبة بإيجاد حل لما سمّته بـ"مشكلة باتريك كاميرت"، على حد تعبير محمد البخيتي.

يأتي ذلك بعد ساعات من تعرض الجنرال باتريك كاميرت، رئيس لجنة المراقبين الأممية، في محافظة الحديدة، لإطلاق نار من قبل ميليشيات الحوثي في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة، وذلك أثناء عودته إلى وسط المدينة بعد الانتهاء من الاجتماع مع وفد الحكومة الشرعية في مجمع "إخوان ثابت" الصناعي الذي تسيطر عليه قوات الشرعية.

وأكدت الحكومة اليمنية، على لسان متحدثها، أن "إطلاق الميليشيات الحوثية النار على موكب كاميرت يعد تطورا خطيرا".

ومن جانبها، أكدت الأمم المتحدة سلامة فريقها في الحديدة بعد إطلاق ميليشيات الحوثي النار على موكبه.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "العربية"، الخميس، أن ميليشيات الحوثي منعت الجنرال كاميرت من الانتقال من مقر إقامته للاجتماع بممثلي الحكومة الشرعية في اللجنة.