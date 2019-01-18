خالد بن سلمان: ندين بشدة استهداف الحوثي للفريق الأممي

قال الأمير خالد بن سلمان سفير السعودية في واشنطن، فجر الجمعة، إن المملكة تدين بشدة استهداف أفراد الأمم المتحدة من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.



وتعليقا على استهداف ميليشيا الحوثي فريق البعثة الأممية في اليمن، أكد الأمير خالد بن سلمان في تغريدة باللغة الإنجليزية على حسابه في "تويتر" أن ميليشيا الحوثي انتهكت التزاماتها الموقعة في ستوكهولم، وتواصل انتهاك القانون الدولي وتصعيد العدوان على الشعب اليمني.



وكان الجنرال #باتريك_كاميرت، رئيس لجنة المراقبين الأممية، تعرض في محافظة #الحديدة، لإطلاق نار من قبل ميليشيات الحوثي في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة، وذلك أثناء عودته إلى وسط المدينة بعد الانتهاء من الاجتماع مع وفد الحكومة الشرعية في مجمع "إخوان ثابت" الصناعي الذي تسيطر عليه قوات الشرعية.



وأكد راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، أن "إطلاق الميليشيات الحوثية النار على موكب كاميرت يعد تطورا خطيرا".

ومن جانبها، أكدت الأمم المتحدة سلامة فريقها في الحديدة بعد إطلاق ميليشيات الحوثي النار على موكبه.



وقال مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة على "تويتر": "كاميرت وفريقه في أمان بالحديدة بعد أنباء عن واقعة إطلاق نار. مزيد من المعلومات ستأتي لاحقا".