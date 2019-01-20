التحالف: "الحوثي" حصلت على طائرات دون طيار من إيران

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن الحوثيين حصلوا على طائرات بدون طيار، من النظام الإيراني. وعرض المتحدث صوراً لـ"درون" من نوع "أبابيل تي" ويدعوها الحوثيون بـ"قاصف".



وأضاف المالكي، خلال مؤتمر صحافي في الرياض: "ولأكثر من سنة، الحوثيون بدأوا بالهجوم على المناطق الحيوية بالسعودية، مثل مطار أبها وحاولوا مهاجمة أرامكو، وهاجموا ناسهم (اليمنيين) في السعودية".



وأكد أن استخدام مثل هذه الأسلحة مثل ما حصل في قاعدة العند.



وقال إن العملية النوعية في صنعاء السبت استهدفت منطقة تصنيع وتجميع لطائرات مسيرة.



وأوضح المالكي أن الحوثيين لا يملكون هذه القدرات لكن الإيرانيين يزودونهم بها، مضيفاً أن ميليشيا الحوثي استخدمت المناطق السكنية لإخفاء الطائرات من دون الطيار.



واعتبر المتحدث أن تهريب السلاح إلى الحوثيين جعل منهم تهديداً للأمن الإقليمي. وذكر أن الحوثيين دأبوا على استخدام مطار صنعاء لأغراض عسكرية.



وعرض المالكي فيديوهات لاستخدام الحوثيين طائرات بلا طيار. كما عرض عمليات استهداف أبراج اتصالات الطائرات بدون طيار.



وأوضح أن الحوثيين يحاولون توسيع استخدام الطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من اليمن.