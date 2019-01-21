صنعاء.. حملة اعتقالات حوثية ضد ضباط الأمن السياسي

قالت مصادر أمنية في العاصمة صنعاء، إن جماعة الحوثي أوقفت عدداً من ضباط جهاز الأمن السياسي، وهددت آخرين بالفصل، على خلفية رفضهم أداء قسم الولاء لزعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي في ختام دورة تثقيفية.



ووفقاً للمصادر، فإن ميليشيات الحوثي أوقفت 10 ضباط من جهاز الأمن السياسي عن العمل، وهددت 20 آخرين بالفصل بعد رفضهم تأدية قسم الولاء لزعيم الميليشيات في ختام دورة تثقيفية مذهبية عقدتها لهم الميليشيات لمدة أسبوع، وفي نهايتها طلب مشرفو الميليشيات من الضباط تأدية قسم الولاء لعبدالملك الحوثي، إلا أن الجميع رفضوا وأخبروا مشرفي الميليشيات أنهم ضباط يعملون مع جهاز تابع للدولة وليسوا تابعين لحركة أو حزب أو ميليشيات، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل قيادات الميليشيات الأمنية التي أشرفت على الدورة، وقامت بإيقاف عشرة منهم عن العمل.