صنعاء.. تهديد ووعيد وسط خلافات في حكومة الانقلابيين

وجه أحمد القنع الوزير في حكومة الانقلابيين في #صنعاء بلاغا يحمل فيه عضو ما يسمى بالمكتب السياسي للحوثيين اسماعيل الوزير المسؤولية عن أي مكروه يطاله أو يطال أسرته، وذلك في ظل تنامي الخلافات بين قيادات حوثية ومسؤولين في الحكومة الانقلابية.

ووصف القنع الذي يبدو أنه يتعرض وأسرته لتهديدات من القيادي الحوثي، رئيس وزراء حكومة الانقلابيين عبد العزيز بن حبتور بالضعيف، في إشارة منه إلى عدم قدرة الأخير على التدخل، واكتفائه بدور هامشي في وجود القيادات الحوثية التي تسيطر على المؤسسات والوزارات. وهو ما أدى إلى انشقاق عدد من المسؤولين والوزراء ومغادرتهم إلى مناطق سيطرة الشرعية.