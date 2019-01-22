لثاني مرة خلال شهر.. غريفيثس باليمن لإنقاذ اتفاق السويد

يجري المبعوث الأممي إلى #اليمن مارتن غريفيثس جولة ثانية خلال أقل من شهر لإنقاذ اتفاق #استكهولهم الذي يواجه عراقيل كثيرة من قبل #ميليشيا_الحوثي لتنفيذه في #الحديدة.

ووصل غريفيثس ضمن هذه الجولة إلى #صنعاء، وهي محطته الثانية بعد العاصمة العمانية مسقط، لتكون محطته الأخيرة الرياض للقاء الرئيس هادي.

ووفقا لمصادر أممية، يلتقي غريفثس في صنعاء قادة ميليشيا الحوثي لمناقشة التدابير وآلية تنفيذ اتفاق السويد وفقا لقراري مجلس الأمن 2451 و 2452، اللذين يقضيان بتشكيل بعثة أممية من 45 عضوا لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وإعادة انتشار القوات المتصارعة في مدينة الحديدة وانسحاب قوات ميليشيا الحوثي من موانئها.

ومن المقرر أن يلتقي غريفيثس في صنعاء "باتريك كاميرت" رئيس لجنة التنسيق المشتركة لتنفيذ اتفاق استوكهولم، وذلك لمناقشة العراقيل التي تعترض عمل فريق المراقبين الأمميين في الحديدة، والمقترح المقدم من "كاميرت" بنقل اجتماعات اللجنة المشتركة إلى خارج اليمن لأسباب أمنية.

من جهتها، أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن غريفيثس يبدو في سباق مع الزمن لإقناع ميليشيا الحوثي بالعدول عن تعنتها والإذعان لقرارات الأمم المتحدة في تنفيذ اتفاق استكهولم، لكن تصريحات ناقدة من قياديين حوثيين " لكاميرت" تشير إلى أن الحوثيين يرفضون حتى بقاء "كاميرت" نفسه في الحديدة ويطالبون بتغييره بعد اتهامه بتنفيذ أجندة خارج سياق اتفاق السويد.

ويكمن محور الأزمة بين الحوثين والأمم المتحدة في الحديدة بالمطالبة بتغيير "كاميرت"، وهي خطوة من شأنها وفق مراقبين إفشال اتفاق السويد وما تلاه من قرارات أممية وإصرار الميليشيات على البقاء في الحديدة وموانئها ومواصلة الحرب رغم الظروف الإنسانية المتردية في اليمن.