الأمم المتحدة تبلغ الحكومة اليمنية باستقالة كاميرت

أفاد مراسل "الحدث" في نيويورك، الثلاثاء، أن الأمم المتحدة وافقت على استقالة رئيس بعثة المراقبين في الحديدة الجنرال باتريك كاميرت، لكنه مستمر في عمله لحين اختيار بديل.



وقال مراسلنا إن الأمم المتحدة كانت تتوقع تنحي كاميرت عن مهامه، مضيفا أن الأمم المتحدة أبلغت الحكومة الشرعية بقرار الجنرال كاميرت بالانسحاب.



وفيما نفى متحدث باسم الأمم المتحدة الخبر، أشارت المصادر إلى أن مغادرة كاميرت لمنصبه ستكون عقب اختيار البديل.



ويأتي هذا التطور إثر عرقلة الحوثيين لتنفيذ اتفاق السويد واتهام كاميرت بالانحياز والتأثير السلبي على تنفيذ الاتفاق إضافة إلى تعرض موكب كاميرت لإطلاق نار من قبل الميلشيات الحوثية.



يذكر أن اللجنة المشتركة التي يقودها الجنرال الهولندي باتريك كاميرت مكلّفة بمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة بناء على اتفاق السويد، وهو الاتفاق الذي ينص على انسحاب ميليشيات الحوثي من موانئ المحافظة، ثم انسحاب الأطراف المتقاتلة من مدينة الحديدة.