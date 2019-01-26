بعد عدن.. كاميرت في صنعاء لانقاذ اتفاق الحديدة

وصل إلى صنعاء كبير مراقبي الأمم المتحدة، باتريك كاميرت، المستقيل وأعضاء فريقه من المراقبين في اللجنة المشتركة المكلّفة بمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.



وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك التقى في عدن، محافظ الحديدة وأعضاء الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار واطلع منهم على إحاطة حول أعمال وجهود اللجنة المنبثقة عن اتفاقات السويد، والتي يرأسها كبير مراقبي الأمم المتحدة الجنرال باتريك كاميرت.



جاء ذلك بعدما التقى كاميرت الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة التطورات الجارية في ملف إعادة الانتشار في الحديدة استمراراً لتنفيذ اتفاقيات ستوكهولم.



وأكد رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار اللواء الركن صغير حمود بن عزيز، على جدية الفريق الحكومي في التعامل مع كافة البنود المتفق عليها مكتملة، منوهاً إلى استعداد قوات الأمن التابعة للحكومة الشرعية على الانتشار الآمن وفق ما نصت عليه بنود اتفاقيات السويد، داعيا إلى سرعة البت في فتح الطرق والممرات بغرض تسهيل تنفيذ الأعمال الإنسانية ووصول الإغاثة للكثير من المناطق التي تعاني من ويلات الحرب والحصار الذي فرضته الميليشيات الحوثية.



من جانبه استعرض باتريك، جملة من المقترحات حول إمكانية انعقاد لقاء مشترك مستقبلا يجمع الفريق الحكومي مع المتمردين الحوثيين، وكيفية التنسيق وتحديد زمان ومكان انعقاد اللقاء، متطرقاً إلى ملامح وآلية إعادة الانتشار في الحديدة، وكيفية إدارة موانئ البحر الأحمر وغيرها من المرافق والمؤسسات.

