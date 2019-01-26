قصف حوثي على مخيم للنازحين في حرض يقتل 7

أفاد مراسل "العربية"، السبت، أن ميليشيات الحوثي قصفت مخيماً للنازحين في حرض بمحافظة #حجة.

وأوضح أن القصف أسفر عن مقتل 7 نازحين وإصابة 30 آخرين، بينهم نساء وأطفال، من المخيم الذي يبعد قرابة 15 كلم عن مناطق الاشتباكات.

كما أشار إلى أن القصف تم عبر صاروخ موجه على المخيم في مديرية حرض.

أما في الحديدة، فقد أفاد مصدر عسكري يمني بأن "الميليشيات قصفت بعدد من القذائف مطاحن وصوامع الغلال التي يخزن فيها القمح، ما أدى إلى احتراقه بالكامل وتضرر أجزاء أخرى من الصوامع مخلفة أضراراً مادية بالغة".

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن استهداف الميليشيات للمطاحن يهدف إلى منع زيارة كانت مقررة الجمعة لهيئة الأمم المتحدة للمطاحن وعرقلة اتفاق تسهيل توزيع المواد الإغاثية لصنعاء والشريط الساحلي في إطار تعنت وفد الحوثي في اللجنة المشتركة ورفضه فتح طرق آمنة وإزالة الألغام لتسيير الإمدادات الغذائية والإغاثية.