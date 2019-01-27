الحديدة.. قتلى حوثيون بانفجار منزل أثناء تفخيخه

انفجر منزلٌ فخخته ميليشيات الحوثي الانقلابية، الأحد، بحي السابع من يوليو في مديرية الحالي بمدينة الحديدة غربي اليمن، ما أدى الى مقتل ثلاثة من عناصر الميليشيا.

وقال سكان محليون، يقطنون في محيط مستشفى الكويت، إنهم شاهدوا انفجاراً ضخماً في أحد المنازل القريبة المحيطة بالمستشفى، صباح الأحد، مؤكدين أن الانفجار تزامن مع قيام الميليشيا الحوثية بنشر دائرة ألغام في محيط المنزل.

ونقلت مواقع اخبارية محلية، عن السكان، أن سيارة إسعاف خرجت من مستشفى الكويت، إلى المكان، وقام عددٌ من مسلحي الميليشيا بانتشال أجزاء ثلاث جثث، مؤكدين أنهم رأوا انصاف جثث ورجحوا أنها لثلاثة أشخاص على الأقل.

يذكر أن ميليشيا الحوثي تنشر دبابة ومدفع هاوزر بالقرب من مستشفى الكويت وتطلق القذائف من وقت لآخر، نحو الأحياء الواقعة في مربعات سيطرة قوات الشرعية اليمنية، رغم الهدنة المعلنة التي ترعاها الامم المتحدة بموجب اتفاق ستوكهولم.