الحوثيون يحتجزون أدوية مرضى الفشل الكلوي في إب

احتجزت ميليشيات الحوثي الانقلابية، في محافظة إب وسط #اليمن، شحنة أدوية مخصصة لمرضى الفشل الكلوي بالمحافظة.



وقالت مصادر طبية، الاثنين، إن نقطة الجمارك التي استحدثتها جماعة الحوثي في منطقة ميتم على المنفذ الشرقي للمدينة، احتجزت شحنة أدوية خاصة بمرضى #الفشل_الكلوي، برغم وجود تصريح رسمي بتسهيلات مرور الشحنة.



وقالت المصادر بأن الشحنة تحتوي مئات المواد الطبية لمرضى الفشل الكلوي والمقدمة من البرنامج الوطني للإمداد الدوائي، ولا تزال إدارة مستشفى الثورة ومركز الغسيل يبذلون جهوداً كبيرة للسماح بمرور شحنة الغسلات الكلوية.



وبعثت إدارة مستشفى الثورة العام بمدينة إب مذكرة إلى جمارك #إب تطالبهم السماح بإدخال مواد الغسيل الكلوي المحتجزة في المنفذ، غير أن الجمارك ترفض إدخالها وتطالب بمبالغ مالية مقابل الإفراج عنها في ظل وساطات محلية للإفراج عن الشحنة.



واحتجزت سلطات #الحوثيين خلال الأشهر الماضية أكثر من مرة، عدد من الشحنات والأدوية الطبية الخاصة بمرضى الفشل الكلوي وشحنات أخرى تابعة لمركز بنك الدم في المحافظة وتشترط دفع مبالغ مالية مقابل السماح بدخولها المحافظة.