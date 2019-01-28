منذ اتفاق السويد.. مقتل ٦ مختطفين بالتعذيب بسجون الحوثي

قالت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، الاثنين، إنها رصدت مقتل 6 مختطفين تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ توقيع اتفاق السويد الشهر الماضي.

واستنكرت الرابطة، في ختام وقفة احتجاجية نظمتها أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالعاصمة صنعاء، استمرار الانتهاكات بحق المختطفين والمخفيين قسرياً في سجون جماعة الحوثيين.

وقالت في بيان صدر في ختام الوقفة الاحتجاجية، إن جماعة الحوثيين اختطفت 36 مواطناً في مناطق سيطرتها منذ توقيع الاتفاق الأخير الذي تضمن موافقة على الإفراج عن المختطفين والأسرى من الطرفين.

وأشارت إلى أن الجماعة مستمرة "في محاكماتها الهزلية بحق المختطفين، وتمنع الزيارات عنهم وتمنع إدخال الطعام والشراب والأدوية لهم، وتحرمهم من التعرض للشمس في سجونها بصنعاء".

وأضاف البيان أن الحوثيون يتعمدون إهمال المختطفين صحياً مع انتشار السل في سجونهم بذمار، وتستمر بإخفاء العشرات، مؤكدة أن كل هذه الانتهاكات تأتي دون مراعاة للقيمة الأخلاقية والقانونية لاتفاق السويد.

وطالب البيان الأمم المتحدة وهي المخولة بحماية حقوق الإنسان في العالم وهي الراعية لتنفيذ اتفاق السويد والضامنة له بالضغط على جماعة الحوثي لإيقاف هذه الانتهاكات، وفرض حمايتها للمختطفين حتى إنجاز الاتفاق وتنفيذه بما يحقق حرية المختطفين والمخفيين قسراً وسلامتهم.