الأمم المتحدة تؤكد ما تفردت به الحدث عن مغادرة كاميرت

سفينة مغادرة الجنرال باتريك كاميرت لمنصبه وبعد رفض الأمم المتحدة لاستقبالها ونفي خبر الاستقالة قبل أسبوع تقريبا، عادت لتؤكدها رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لمجلس الأمن.

قناتا العربية والحدث اللتان انفردتا بالخبر قبل سبعة أيام حصلتا كذلك حصريا على نص رسالة غوتيريس التي يطلع فيها رئيس مجلس الأمن على نيته تعيين الجنرال مايكل لوليسغارد من الدنمارك بدلا من كاميرت كرئيس جديد للجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وكذلك بدرجة مساعد للأمين العام.

وكان الأمين العام في التقرير الذي قدمه إلى مجلس الأمن عبر عن هواجسه حول تنفيذ اتفاق استوكهولم في الحديدة حاضّا الحكومة الشرعية والحوثيين على وضع الأهداف العسكرية جانبا وتيسير العملية الإنسانية والالتزام بالتوصل إلى حل سياسي.

غوتيريس وفي معرض تقريره تحدث عن مواصلة الجهود لإعادة الثقة بين الطرفين ودفعهما للعمل بصورة بناءة مع الأمم المتحدة، لا سيما فيما يخص تيسير حركة تنقل رئيس اللجنة وفريقه دون قيود وضمان سلامتهم التي تقع على عاتق الطرفين، لافتا إلى تزايد التهديدات الموجهة ضد موظفي الأمم المتحدة في الحديدة مع الأخذ بالاعتبار حادث تعرض كاميرت وفريقه لإطلاق نار من الحوثيين في السابع عشر من يناير الحالي.